協議後、記者会見に臨むウィトコフ中東担当特使とクシュナー氏＝12日、パキスタン・イスラマバード/Jacquelyn Martin/Pool/Getty Images（CNN）米ホワイトハウスのレビット報道官は24日、ウィトコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏がイランとの協議のため、翌25日午前にパキスタンへ出発すると明らかにした。レビット氏はFOXニュースに対し、「ウィトコフ特使とジャレッド・クシュナー氏は明日朝、イラン代表団の