◇プロ野球セ・リーグDeNA2xー1巨人（4月24日、横浜スタジアム）延長11回でサヨナラ負けを喫した巨人。阿部慎之助監督は「負けはしましたけど、いいゲームだったと思います」と振り返りました。1点を争うヒリヒリするような展開。8回に1アウト3塁で、内野は前進守備。ショートゴロに打ちとるも、3塁ランナーの京田陽太選手がかなりいいスタートを切っていて、石塚裕惺選手はホームに投げられず、同点に。そうした経験を若手選手