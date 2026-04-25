「前より太って、前より元気に……」お笑いタレントの明石家さんまが、マツコ・デラックスの復帰後の様子を明かした――。明石家さんま○「首にボルト入れて固定してあるらしい」「体重が首にかかったみたいで」首の手術のため、今年2月から、約2カ月間休養していたマツコ。18日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、さんまは、「昨日、収録にマツコが帰って来たんですよ。『週刊さんまとマツコ』に、や