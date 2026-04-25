オーナーの指示で……今年で就任４年目。V逸なら一気に去就問題が噴出する可能性が高い広島・新井貴浩監督（49）の「勝負のシーズン」が早くもピンチの連続だ。現役時代同様、親しみやすい人柄で選手に寄り添ってきた新井監督だが……。「今年１月、目をかけていた羽月隆太郎被告（26）が“ゾンビたばこ”の使用で広島県警に逮捕され、新井監督は激怒。以降、選手と以前のようなコミュニケーションを取ることが少なくなりました。