記念日に高級なお鮨屋さんに来たB子さん夫婦。店員さんに横柄な態度を取られ、落ち込んでしまいましたが、常連らしき男性の言葉に救われたそうです。 緊張しながら入ってみると……？ 正直すっかり落ち込んでしまったのですが、こちらの紳士のおかげで前向きな気持ちになれました！ 未熟な私たちですが、こんな風に年齢を重ねていけたらいいねと夫婦で話しました。 【体験者：30代女性・会社員、回答時期：2024年