大好きなスープを勢いよく飲み干し大満足な猫さん。ふと見ると口の周りに水滴が…。気になった飼い主さんが、良かれと思い拭いてあげようとしたところ…！？投稿は、記事執筆時点で1.8万回を超える視聴数を記録し「必死で拒否するのかわいい」「水も滴るいい男」などの声が寄せられています。 【動画：オヤツを食べてご機嫌な猫→ママがお口を拭いてあげようとしたら…『想定外の攻防戦』】 よく遊んでよく食べる Yo