自分から赤ちゃんになでられに行く猫ちゃん。その優しい姿に癒される人が続出しています。話題の投稿は73万回以上表示され「可愛い2人！おヒゲ引っ張られないようにね」「可愛すぎますね！たまりません」「ニャンがこうすることで喜ばぬ赤子はいなかった」とのコメントが寄せられていました。 【動画：赤ちゃんの手に『自ら近づいて行った猫』…『まさかの行動』に３万いいねの反響】 甘えん坊な猫ちゃんが赤ちゃんに… X