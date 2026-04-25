ほっと一息つきたい時に、コーヒーのお供にしたい【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」をピックアップ。手頃な価格で買えるセブン-イレブンのスイーツは、頑張った日のご褒美おやつに最適と言えそう。コンビニスイーツを、実食 & レポートしているマニアがイチオシしている商品から、おすすめをご紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。 手軽にかじって食べられるチー