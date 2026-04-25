北陸の極上イワシが、詰め放題108円。卵が半額になる手軽な条件とは？超お値打ちのローカルスーパー、物価高でもお構いなし！毎月恒例の赤字イベントに密着しました。 【写真を見る】｢恐ろしいほど安い｣イワシ詰め放題108円･卵が半額!? 愛知のローカルスーパーが挑む 赤字覚悟の“爆裂祭” 「生鮮食品市場 アロス尾張旭店」。朝8時の開店前から行列が… みなさんのお目当ては？（客）「好