「NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE」キービジュアル 2016年にメジャーデビューしたシンガーソングライターあいみょんが出演する『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が、4月30日22時からNHK総合で放送される。これまでに発表した楽曲で18曲がストリーミング再生数１億を突破するなど、女性ソロアーティストとしてさまざまな金字塔を打ち立てている、あいみょん