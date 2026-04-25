MAZZEL NAOYA MAZZELのNAOYAがこのほど、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演。MAZZELとしてライブパフォーマンスを行ったほか、ファッションモデルとして「MAX&Co.」と「atmos pink × adidas Originals SPECIAL STAGE」でランウェイを歩いた。その後、vois ヴォイスの取材に応じ、ファッションのポイントやステージ裏の様子などを語った。――ラ