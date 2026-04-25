今日25日は、北海道から九州北部は日中は広く晴れて行楽日和でしょう。ただ、山火事が発生している岩手県を含め、広く空気の乾燥が続く見込みです。引き続き、火の元には注意が必要です。九州南部や沖縄は雨で、先島諸島は雷雨となり激しく降ることがあるでしょう。広く晴れて空気は乾燥今日25日は、北海道から九州北部にかけては、晴れる所が多いでしょう。日本海側ほどスッキリとした青空が広がりそうです。行楽日和になりますが