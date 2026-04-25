この世に可愛いものはたくさんありますが、可愛いものランキング上位に入ってくるであろうものの1つに幼魚があると思います。先日行きつけの魚屋「海鮮市場マルモト」（神奈川県伊勢原市伊勢原1-3-37）で取り置いてもらったダンベの魚の中に、メバル、オヤビッチャの幼魚がいましたー!! かわいい₍₍⚞(˶˃ ω ただでさえ丸みを帯びたフォルムは庇護欲を誘って愛らしいのに、幼魚はミニチュア的魅力がプラ