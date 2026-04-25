◆米大リーグロイヤルズ―エンゼルス（２４日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２４日（日本時間２５日）、今季初勝利を狙って敵地・ロイヤルズ戦に先発し、初回は３者凡退の好発進を切った。両軍無得点の１回裏は、先頭のロフリンを一飛に打ち取ると、２番のＷＢＣ米国代表だったウィットを中飛。３番のＷＢＣベネズエラ代表・ペレスからは空振り三振を奪った。初