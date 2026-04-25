「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前の会見で大谷翔平投手のバッティングについて言及。「ちょっとした焦りはあると思う。それが確かに影響しているかもしれないね」と語った。大谷はここ３試合は１３打数１安打と低調で、連続試合出塁記録も２２日のジャイアンツ戦でストップしてしまった。この日の会見では米記者から質問が飛び「低めのボールを追いかけすぎているよ