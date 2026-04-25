松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」が2日目を迎える。初日12Rのティアラカップ。佐藤水菜から離れた2着争い。最先着したのは尾崎睦（41＝神奈川）。昨年末のガールズグランプリもそうだった。サトミナに続いたのは、やはりこの人だった。「気持ちでは負けないように走った。練習では今までのG1の中ではトップクラスに感じが悪かったけど、今できることに集中した」佐藤の異次元の力には屈したが、ここ一番の集中