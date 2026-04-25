ソニー生命保険は２４日、社員らが約３０人の顧客から金銭をだまし取った疑いがあると発表した。事実確認を進めており、５月末に調査結果を公表するとしている。問題の全容を把握するため、顧客約２８０万人分の契約について調査する方針も明らかにした。同社は１月、元社員が投資でお金を増やすとの名目で顧客から金銭を預かり、実際には私的流用していた事案を発表。その後、新たに顧客約３０人から金銭の詐取が疑われる事案