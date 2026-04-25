「ブルージェイズ−ガーディアンズ」（２４日、トロント）岡本和真内野手が所属するブルージェイズにまたアクシデントが発生した。初回、ルーカスが先頭で二塁打を放った際に足を痛めて途中交代した。５点を追う初回、右越えの二塁打を放ったルーカス。勢いよく二塁へ滑り込んだが、直後に表情を曇らせた。ベンチからシュナイダー監督らが出てきて状態を確認。諭されるようにして一緒にベンチへ退いた。いきなりのアクシデ