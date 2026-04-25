壮絶な過去を持つエリナが、元Jリーガーのゆうとに対し、その「鋼の壁」に戸惑いながらも大胆な願望を口にする場面があった。【映像】何度も唇を重ね…美人シンママと元Jリーガーの濃密キス4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男