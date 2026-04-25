冬眠から目覚めた“春グマ”が各地で出没していて、住宅街や幼稚園の周辺でも目撃されている。中には、クマがいた場所の近くで女性の遺体が見つかったケースもあった。ゴールデンウィーク期間中も注意が必要な状況となっている。住宅街にも“春グマ”が出没暖かくなって各地で冬眠から覚めた“春グマ”の出没が相次ぎ、人が襲われる被害も出ている。22日、岩手・紫波町では50代の警察官がクマに襲われた。地元の猟友会がクマ1頭を