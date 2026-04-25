マンチェスター・ユナイテッドに、待望の朗報が届いた。昨年11月末から戦線を離脱していたオランダ代表DFマタイス・デ・リフトが、本拠地キャリントンでピッチトレーニングを再開。今季序盤から圧倒的な存在感を示し、サポーター選出の11月月間最優秀選手にも輝いた26歳のセンターバックが、約5カ月ぶりに芝生の上へ戻ってきた。木曜日にクラブが公開した映像には、メディカルスタッフの管理下でトレーニングに取り組む姿が収めら