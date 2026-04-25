名古屋中心部の新たな移動手段「SRT」名古屋市の新しい公共交通システム「SRT」が、2026年2月13日に定期運行を開始。市内を走る最新鋭の公共交通機関ということで、運行初日には多くの利用者が詰めかけました。【写真】これが開業2か月経ったSRTの車内ですそれから約2か月が経過した4月17日。現状を確かめるべく、改めてSRTに乗ってきました。開業当初の2月13日に見に行った際は、平日の金曜日にも関わらず、乗客で満席にな