◆米大リーグブルージェイズーガーディアンズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、４試合ぶりの本塁打となる４号を放った。ベテラン右腕シャーザーが初回５失点の立ち上がり。その裏に２点を返して２−５で迎えた２回１死走者なしの１打席目に、特大の一発を放った。ガーディア