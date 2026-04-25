米アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ラスベガス共同】米IT大手グーグルが、対話型の生成人工知能（AI）「クロード」を開発する米新興アンソロピックに最大400億ドル（約6兆3千億円）を出資する計画であることが24日分かった。アンソロピックが明らかにした。グーグルは有力AI新興との関係強化で、自社製AI半導体やクラウドサービスの利用拡大につなげる狙いがあるとみられる。グーグルは、まず100億ドルを出資し、業績