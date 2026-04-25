予約した新幹線に乗り遅れそうになったとき、手元の特急券が無駄になってしまうのか不安を感じるかもしれません。万が一指定の時刻を過ぎてしまった場合でも、乗車日当日中であれば、あとから出発する列車の自由席や立席を利用できる可能性があります。 そこで本記事では、指定席や全車指定席の新幹線に乗り遅れた際の対処法や、手続き時に注意すべきポイントについて解説します。 新幹線に乗り遅れても後続の自由