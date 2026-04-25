シリーズ信州の桜物語。旧中山道の街道沿いに咲く、ある茶屋の桜。誰がいつ植えたか分からないその桜は、国内外からやってくる旅人たちの心を癒やしています。長野県南木曽町の旧中山道「妻籠宿」。かつて、江戸と京都を結ぶ交通の要衝として栄え、大勢の旅人が行き交いました。その場所が今…。大勢の外国人観光客が訪れる人気の観光スポットとしてにぎわっています。この街道沿いに、旅人を癒やすある桜があります。「すご