24日、ニューヨークの国連本部で記者会見する中満泉事務次長（共同）【ニューヨーク共同】国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長は24日、ニューヨークで27日に開幕する核拡散防止条約（NPT）再検討会議について、核保有国間の対立などで安全保障環境が厳しくなっているからこそ「かつてないほど重要だ」と述べた。全ての加盟国が核軍縮と不拡散の責任を真剣に受け止め「誠実かつ柔軟に関与すべきだ」と訴えた。国連本部で記者会