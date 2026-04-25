ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦の試合前会見に臨み、佐々木朗希投手（24）ら先発陣に言及した。先発陣は間もなく開幕から5登板を迎える。山本由伸やグラスノー、大谷翔平らが順調に白星を重ねている一方で、佐々木は開幕から4試合で0勝2敗、防御率6・11と苦しんでいる。左肩の違和感で調整が遅れていたスネルもマイナーで実戦復帰しており、今後、ローテーションの再編も