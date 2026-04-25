ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が24日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。「みんなが好きな体型ですよねこれ」とつづり、奇抜なデザインの白いランジェリー姿でさまざまなポーズをとる動画をアップ。白のハイヒールを履いた脚線美なども披露した。また、別の投稿では花びらがデザインされた淡いグリーンのランジェリー姿も公開し「嫌いじゃない…？」と問いかけた。ファンやフォロワーからも