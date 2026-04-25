ロックバンドT−BOLANのボーカリスト森友嵐士（60）が24日夜、自身のXを更新。バンドのラストライブツアーのうち2公演を自身の体調不良により中止、もしくは延期することになった件について謝罪し、思いをつづった。T−BOLANは24日に公式サイトを更新し。24日の和歌山公演、25日の奈良公演について「森友嵐士の体調不良により、医師の判断のもと出演が困難とされ、誠に残念ながら両公演を中止（延期）とさせていただくこととなりま