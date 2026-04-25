屋外の水道が出ない――。蛇口をひねっても動かないため、パイプを引き抜いてみると、中からパイプの形をした氷の塊がスルリと滑り出てきました。寒さで水道管の中の水がまるごと凍っていたのです。そんな驚きの瞬間を収めた動画がYouTubeに投稿され、注目を集めています。【写真】破損した水道を根元から抜くと…投稿したのは、「生き物飼育の日常を楽しく」をモットーにYouTubeを発信している、ぜろまるペッツさん（@ぜろまるペ