高齢の親の見守りや職場への利便性を重視しながら、将来的な資産の管理を見据えて実家という生活拠点を選択するケースもあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、佐賀県佐賀市諸富町在住・43歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答