日本ハムは24日、オリックスとの試合（京セラD）に2−3で敗戦。最終回に、1点差まで追い上げる攻撃を見せるも反撃は及ばなかった。24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、2回の日本ハムのセーフティースクイズ失敗のシーンをピックアップ。田宮裕涼、奈良間大己の連打で無死一・三塁の好機を作り、水野達稀がセーフティースクイズを試みるも捕邪飛で一死。なおも好機が続く場面で淺間大基、野村佑希が連続三