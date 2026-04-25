24日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏、今江敏晃氏が、巨人・大勢について言及した。大勢は1−0の8回に登板すると、先頭の京田陽太に二塁打を打たれると、続く佐野恵太の二ゴロで二塁走者・京田に三塁へ進められ、宮崎敏郎の遊ゴロで同点に追いつかれた。大勢について五十嵐氏は「先頭のもしっかり捉えられているところで、大勢からするとピンチの場面で三振を取りたい、狙いたい