オリックスは24日、日本ハムとの試合（京セラD）に3−2で勝利。先発したエスピノーザは7回98球・3安打・7奪三振・1四死球・1失点と好投し、チームの勝利に貢献。自身今季4勝目を挙げた。24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に出演していた今江敏晃氏は「先制されたものの、粘り強くピッチングして…。相手に流れがいきそうなところ、今回両投手本当に良かったのでその中を粘り強く投げた結果、味方打線が援護し