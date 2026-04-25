ゴールデンウイークなどの本格的な観光シーズンを前に、北海道運輸局は観光船運航会社に対して運航前の安全点検を実施しました。斜里町・ウトロ漁港での運航前安全点検は、観光船を運航している２社３隻の船に対して実施されました。知床沖では２０２２年、遊覧船が沈没し、乗客・乗員２０人が死亡、６人が行方不明となる事故があり、４月２３日で事故から４年を迎えました。北海道運輸局の職員は、船舶や乗組員