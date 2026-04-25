お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、21日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00〜27:00)にゲスト出演し、松岡昌宏に謝りたい出来事を打ち明けた。千原ジュニア○マネージャーも激怒「あれはアカン」「今でも思い出す懺悔したいこと、謝りたいことなどありますか？」とのリスナーからの質問に対して、上京直後に出演したドラマ撮影でのエピソードを披露。「当時TOKIOの松岡君が刑事の主役で。1