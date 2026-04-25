フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２５日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、日本高野連が２４日に大阪市内で理事会を開き、今夏に行われる第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５〜２２日・甲子園）からビデオ検証を導入すると決定したことを報じた。全日本大学野球連盟と日本高野連で２４日、「ビデオ検証に関する特別規則」を制定