心に余裕がないのは「入力（インプット）」が多すぎるから ちょっとした時間にもスマホを取り出し、SNSをチェックするのが習慣になっていませんか。「入力（インプット）」の多い生活が続くと、知らず知らずのうちに、心に闇や影を溜めていることも。その存在に気づき、外に出すことが大切なあなたの心を守ります。 効率性を追い求めすぎていませんか？ 「信号待ちのわずか１分間、あなたは何をしていますか？」 そう問