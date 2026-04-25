エゾエンゴサクは珍しいケシ科の食用野草！葉の質感と空色の花で判別しよう エゾエンゴサク ケシ科 珍しいケシ科の食用野草 わが国では北海道にのみ生えるケシ科の植物。日当たりのよい草原や斜面に多く、春先に美しい空色の花を咲かせる。同科には麻薬成分を含む各種のケシや触るとかぶれるクサノオウ、呼吸困難や心臓麻痺を引き起こすムラサキケマン、キケマンなどが含まれ、まさに有毒植物のデパートといった様