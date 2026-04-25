LEDライト室内栽培で必要な基本アイテム 植物の光合成に必要な環境を整えるためのアイテムを用意 ここでは LED ライトで植物の室内栽培を始める際に、必要となる基本と言ってもいいアイテムを紹介します。植物の育成について、おさらいしておくと、植物は光合成によって成長します。 そして、光合成に必要なものが、光、水、二酸化炭素です。光エネルギーは葉緑体に含まれるクロロフィルによって吸収され、化学エネ