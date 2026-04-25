今回は、ゴルフに行ってばかりの育休夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。さすがに許せない…「私の産後、夫が育休をとったのですが、育児なんてほとんどしませんでした。毎日自分の部屋にこもってスマホを見ていたり、友達と出かけてしまったり……。私は産後やつれきっていて、夫に怒る元気があまりなく、そのせいか調子に乗った夫は、趣味のゴルフにもしょっちゅう行くようになったんです。最初は日帰りでしたが、次第