主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』の放送が、4月24日（金）にスタートした。第1話の冒頭は、主人公・高坂葵（白洲迅）にヒロイン・美月（桜井日奈子）が妊娠を伝えるところからスタート。そこから結婚式や妊娠中など幸せな日々がたっぷりと描かれ、美月役の桜井が美麗なウェディングドレス姿や妊婦姿を披露した。【映像】桜井日奈子の美麗なウェディングドレスシーン