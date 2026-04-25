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●今週の業種別騰落率ランキング ※4月24日終値の4月17日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり： 7 業種値下がり：26 業種 東証プライム：1568銘柄値上がり： 251 銘柄値下がり：1303 銘柄変わらず他：14 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 情報・通信業(0275) +6.70 ＳＢＧ 、Ｄガレージ 、フジＨＤ