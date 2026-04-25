連投を任されたのは信頼の証。プリンスがその期待に見事応えてみせた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月24日の第2試合はTEAM雷電・本田朋広（連盟）がトップを獲得。チームは＋177.6ポイントまでスコアを伸ばし、2年連続のファイナル進出にまた一歩近づいた。【映像】イケメン雀士が決めた！美しい混一色・七対子第1試合は＋2.4の2着でポイントを上乗せした本田。続けて登板した当試合は東家からKONAMI