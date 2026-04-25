イランのアラグチ外相がアメリカとの協議における仲介国パキスタンに入りました。【映像】イスラマバードに到着したアラグチ外相らパキスタン外務省は24日、アラグチ外相率いるイランの代表団が首都イスラマバードに到着したと発表しました。ロイター通信によりますと、アラグチ外相はアメリカとの再協議におけるイラン側の提案について話し合うということです。話し合いにはアメリカの交渉団は出席せず、パキスタンが仲介