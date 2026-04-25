2005年4月25日、乗客106人と運転士1人が亡くなったJR福知山線の脱線事故。去年、事故車両の保存施設が完成しましたが、遺族の中には「興味本位で見られたくない」という意見もあり、JR西日本は一般には「非公開」としています。一方で、痛ましい記憶を広く公開している施設が韓国・大邱市にあります。 【画像で見る】悲惨な記憶伝える韓国の施設燃えて真っ黒になったロッカーや熱で溶けた公衆電話 事故の教訓を忘れ