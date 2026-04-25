ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）の調子について語った。大谷は打者として前日23日（同24日）のジャイアンツ戦まで2試合連続無安打、9試合続けてノーアーチで打率・245と本調子ではない。指揮官は「低めの球を追いすぎている。ゴロが多い。膝下の球ではなかなか打球を上げられない」と前日試合後に指摘した点を改めて口にし「もう少