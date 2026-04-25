ドジャースの奥さまたちで形成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが２４日（日本時間２５日）、新規投稿され、海辺のレストランで行われたミーティングでの集合写真が公開された。今季から新加入したタッカーのサマンサ夫人が中央最前列で穏やかな笑みを浮かべ、スミスのカラ夫人ら総勢１２人が集合写真に収まっている。舞台となったのはマリブビーチにある日本食レストランの「ＮｏｂｕＭａｌｉｂｕ」。過去に大谷