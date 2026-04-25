日進月歩で能力が飛躍的にアップし続ける人工知能=AI。米国で起きた新興AI企業と国防総省との対立の背景には、進歩するAI＝超知能が余りにも強大な力を持ち、人類存亡のリスクさえ抱える存在になりつつあるという実態がある。技術倫理に詳しい名古屋大学大学院情報学研究科の久木田水生准教授が解説、論考する。【写真を見る】米アンソロピックと国防総省の対立が意味すること〜進歩するAIの潜在的危険性に高まる危機感〜【調査情